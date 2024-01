Nel suo consueto intervento per Radio TV Serie A con RDS, Serse Cosmi ha parlato della sfida di domenica sera al Franchi tra Fiorentina e Inter, che sarà segnata dall'assenza in casa nerazzurra di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu: "Quando sento dire che Barella è nervoso… Barella attinge dal suo nervosismo per giocare al meglio la sua partita. Si nutre di quello, ha bisogno di quello. Mi preoccuperei se non lo vedessi in quel modo di vivere la partita, è migliorato tecnicamente e ha più soluzioni di prima, anche se forse fa meno gol e arriva meno spesso al tiro.

Però parliamo di un giocatore mostruoso, uno dei pochi centrocampisti europei che abbiamo in Italia. Poi c'è Calhanoglu che è il fulcro di questa Inter. Sarebbe meglio se ne mancasse uno solo anziché due, ma l’Inter ha la possibilità di mettere dentro Davide Frattesi, che è un titolare pur giocando meno degli altri titolari".