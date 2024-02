Serse Cosmi, ospite dei colleghi di Radio Serie A in onda su RDS, si è soffermato sul giudizio personale relativamente alle big: "Ridicolo analizzare quanto hanno speso le squadre per dare un giudizio. L’Inter ha speso un decimo del Manchester City… La Juventus resta di buon livello, è l’Inter che ha sballato tutto. Il problema della Juventus è stata l’Inter, che l’anno scorso ha preso venti punti dal Napoli".

Cosmi tesse le lodi a Marotta: "Era bravo alla Juventus ed è bravo all’Inter, che ha un’altra politica da rispettare e forse per questo è anche più bravo. Ma non è che alla Juventus non prendesse calciatori a parametro zero".