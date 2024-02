Intervenuto sulle frequenze di Radio Serie A, Serse Cosmi ha espresso il suo giudizio sul derby d'Italia andato in scena ieri sera al Meazza tra Inter e Juventus e vinto dalla squadra di casa: "Finalmente è arrivata questa partita che da molti era definita la partita della verità. Credo che in realtà non sia emerso niente di straordinario perché da inizio campionato all’Inter viene riconosciuta una superiorità. Ma non sono assolutamente d’accordo sul fatto che la partita l’abbia giocata solo la squadra di Inzaghi, la Juventus è stata dentro la partita. È normale e logico che la vittoria dei nerazzurri sia assolutamente meritata, l’unica cosa mancata alla Juve che ha fatto veramente la differenza è stata la maniera di ripartire: mentre la Juventus ripartiva massimo con due giocatori e nell’unica volta in cui l’ha fatto con tre giocatori è arrivata davanti alla porta con Vlahovic, l’Inter lo faceva sempre. È stata questa la differenza".

Su Mkhitaryan ha poi aggiunto:

"Nei tre anni alla Roma Mkhitaryan ha solo fatto jogging, quello dell’Inter corre davvero. È un altro giocatore: corre e mette qualità ed esperienza. È devastante".