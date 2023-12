"Qualcosa è mancato anche all’Inter, bisogna riconoscerlo" dice Serse Cosmi, intervenuto sulle frequenze di Radio TV Serie A, a proposito del ko casalingo incassato ieri sera contro il Bologna in Coppa Italia. "Penso che non ci sarà nessun contraccolpo: è un passaggio a vuoto. Non rientra nel dramma un’eliminazione in Coppa Italia, sicuramente dolorosa perché davanti al proprio pubblico ma gli obiettivi dell’Inter sono altri due".

"In Champions League è andata avanti, qualificandosi agli ottavi di finale - ha aggiunto -. E in Serie A sta dominando, o comunque dimostrando di essere la squadra migliore. Anzi, magari questa sconfitta farà capire di dover vivere psicologicamente in maniera più intensa certe partite di campionato contro squadre più piccole. In campionato serve anche questo".