Come ha fatto Pantaleo Corvino a scovare il talento di Nikola Krstovic? Intervistato da Sky Sport, il responsabile dell'area tecnica del Lecce parla così del giovane bomber dei salentini monitorato anche dall'Inter: "Algoritmi? Nel nostro lavoro non servono solo le schede, sono importanti anche i rapporti e le conoscenze. Bisogna avere la sensibilità di intravedere e non solo vedere. Vedere è la cosa più facile, intravedere la più difficile".