Corso per Direttore sportivo di Coverciano, Ausilio docente per un giorno

Il ds interista sale in cattedra e ricorda: "Di quel corso del 2004, venti di noi sono diventati direttori sportivi in società professionistiche"

Ultima settimana di lezione a Coverciano, dove si sta svolgendo il corso per direttori sportivi. Nella lezione di oggi a salire in cattedra è anche il ds interista, Piero Ausilio che rivolgendosi agli studenti ha detto: "Ho seguito questo corso nel 2004 e di quei 40 studenti almeno in venti siamo attualmente direttori sportivi in società professionistiche, dalla Serie A alla Lega Pro".