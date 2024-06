Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, parlando ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com ha confermato l'interesse dei toscani per l'attaccante dell'Inter Sebastiano Esposito: "Esposito è un profilo che stiamo valutando, ma non c’è ancora nulla di definito. Per quanto riguarda Roberto D’Aversa dobbiamo prima definire il discorso legato a Nicola. Poi penso e spero potremo chiudere per il nostro nuovo allenatore".