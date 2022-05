Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, raggiunto da Radio Incontro Olympia parla del futuro di alcuni dei protagonisti della buona stagione dei toscani. Tra i quali anche Fabiano Parisi, uno dei tanti nomi avanzati come possibile alternativa a Robin Gosens sulla corsia sinistra dell'Inter: "Noi vorremmo tenerlo, affinché possa completare qui ad Empoli quel percorso solo in parte interrotto per un infortunio che lo ha tenuto fuori 5 mesi nell’ultima stagione. Vedremo se sarà possibile".