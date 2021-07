Corsera – San Siro, la conferma di Sala: niente sviluppi fino alle urne

Le parole del sindaco a margine della presentazione di Europa Verde

"Non è semplice immaginare che il Consiglio in questa ultima fase possa affrontare un tema grande come quello dello stadio". Con queste parole pronunciate a margine della presentazione della lista di Europa Verde, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha fatto intendere che non ci saranno passi in avanti riguardo al futuro di San Siro prima delle elezioni comunali. Lo scrive il Corriere della Sera, che sottolinea anche come ieri a Bruxelles sia stata presentata "la petizione per la tutela di San Siro da parte del comitato di coordinamento San Siro e dalla rete dei comitati milanesi con il sostegno dell’europarlamentare Eleonora Evi".