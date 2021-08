Corsera – Lukaku sposa il Chelsea, decisivo il sì di Zhang

Marotta e Ausilio contrari alla cessione, ma da Nanchino il messaggio è chiaro: "Nessuno è incedibile"

Il capitolo fine tra Lukaku e l'Inter è praticamente stato tracciato, a mancare è solo l'ultimo punto che chiude il cerchio di una storia bellissima fino a qualche giorno fa. Per l'appunto fino alla pronuncia del fatidico sì al Chelsea che ha inevitabilmente sancito il divorzio con l'Inter. Il 28enne belga, attratto dalla proposta avanzata dai blues ha scelto la via di Londra, per via di opportunità che il club nerazzurro ad oggi non potrebbe garantire secondo il Corriere della Sera che parla di un'offerta due volte respinta dagli uomini di mercato Marotta e Ausilio. I due dirigenti infatti - come spiega il quotidiano milanese -, contrari alla cessione del centravanti, avrebbero continuato a resistere alle avance dei londinesi se non fosse stato per il diktat arrivato da Nanchino che dinnanzi a 125 milioni ha avallato la separazione. "È passato il messaggio che non esistono incedibili" si legge. Ma il rischio ora "è innescare un effetto domino, i migliori potrebbero chiedere di andar via per non restare in un progetto al ribasso".