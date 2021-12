Corsera – La nuova vita di Adriano: followers, marchi e allegria

Il brasiliano ha sette milioni di followers su Instagram

Il Corriere della Sera dedica un pezzo online alla nuova vita di Adriano Leite Ribeiro. Dopo tante difficoltà sul campo e nella vita, il brasiliano sembra aver raggiunto la stabilità. La fama lo ha aiutato a raggiungere l'invidiabile cifra di 7 milioni di followers su Instagram e questo significa "contratti e proposte". Adidas, per esempio ha puntato su di lui come direttore vendite in Brasile, l'ex attaccante coordina gli eventi per i lanci delle maglie di Flamengo e San Paolo, sue ex squadre. Un riscatto importante per un personaggio che spesso, negli anni nerazzurri, ha fatto parlare di sé per le straordinarie doti da calciatore ma non solo.