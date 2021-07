Corsera – Difensori superstar: Hakimi-Psg secondo per costi solo a Sancho-United

L'analisi del Corsera sul mercato internazionale

I difensori stanno monopolizzando i primi posti della classifica degli acquisti più costosi dell'estate. Come osserva il Corriere della Sera, "dietro all’attaccante Jadon Sancho passato dal Dortmund al Manchester United per 85 milioni, compaiono infatti tutti difensori. I 68 investiti dal Psg per comprare Achraf Hakimi dall’Inter sono la prova provata di quanto un grande club non possa più accontentarsi di terzini classici".

Dietro all'ex interista, Upamecano dal Lipsia al Bayern Monaco per 42,5 milioni e Konaté al Liverpool per 40. Varane sta per andare al Manchester United per 50, manca l'ufficialità. In Italia le cifre sono inferiori, ma il Milan ha comunque speso 28 milioni per Tomori.