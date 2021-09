Corsa scudetto, Oliseh: “Non c’è una Juve di turno, sarà battaglia fino alla fine”

L'ex Nazionale nigeriano: "Campionato difficile per tutti, mi aspetto grande equilibrio"

L'edizione della Serie A 2021-22 si annuncia senza padroni e sarà incerta fino all'ultima giornata. E' la convinzione espressa da Sunday Oliseh, ex nazionale nigeriano, ai colleghi di TuttoJuve.com: "Penso ad un campionato più difficile per tutti, semplicemente perché non c'è più una squadra come lo era la Juve del passato che era palesemente più forte delle altre. Mi aspetto grande equilibrio e battaglia fino alla fine, anche le piccole potranno dire la loro", le sue parole.