Tredici giornate al termine del campionato e 39 punti in palio: si infiamma sempre di più la lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. Escludendo il Napoli, primo con un vantaggio rassicurante di ben 15 punti sull’Inter seconda, sono tre i posti utili per strappare il pass per la prossima edizione della coppa continentale. A contenderselo sono principalmente quattro squadre, raccolte in tre punti: Inter (50), Lazio (48), Roma e Milan (47) con l’Atalanta che, dopo il pareggio con l’Udinese, ha compromesso ulteriormente la propria corsa. Per gli esperti di SisalTipster , l e milanesi sembrano favorite, in particolare l’Inter con la possibilità di qualificarsi anche alla prossima edizione della Champions a un rasoterra 1,12 mentre il Milan, nonostante l’attuale quarto posto, è l’altra grande favorita, a 1,44.

Le due romane, separate da un solo punto, arrivano da un turno molto favorevole: la Lazio, dopo la pesantissima vittoria in casa della capolista Napoli, è terza con 48 punti, mentre la Roma, conquistato il successo con la Juventus, è quarta a 47. Tra le due eterne rivali, i giallorossi sembrano avere qualcosa in più, tanto che piazzarsi nelle prime 4 posizioni in classifica è un’eventualità a 1,57, si sale leggermente per una qualificazione dei biancocelesti, proposta a 1,65 su Sisal. Infine l’Atalanta che però, complice un momento non favorevole e un ruolino di marcia fatto di un solo punto nelle ultime tre giornate, è molto staccata dalle rivali: arrivare tra le prime 4 per poter giocare in Champions il prossimo anno è un’opzione a 3,25 per la Dea.