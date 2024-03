Questa sera, l'Inter, oltre che sui 3.500 presenti a Madrid e su tutti quelli davanti alla tv in Italia e nel mondo, conterà anche su un gruppo di tifosi 'particolari': il Barcellona, infatti, sarà spettatore interessato della sfida contro l'Atletico Madrid e si schiererà apertamente dalla parte di Lautaro Martinez e compagni. Il motivo è presto spiegato: si chiama Mundial de Clubes FIFA.

Se l'Inter dovesse centrare il traguardo dei quarti di finale, infatti, darebbe una grossa mano agli uomini di Xavi per centrare l’obiettivo qualificazione alla kermesse di giugno 2025 negli Stati Uniti. L'Atletico Madrid ha tre punti di vantaggio sui catalani nel ranking, pertanto alla squadra blaugrana servirebbe il passaggio alle semifinali per strappare il biglietto per la competizione.