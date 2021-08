Lazio, il mercato non si sblocca: aumento capitale da 10 mln per Lotito

Mentre l’Inter cerca di capire quanto fattibile sia arrivare al Tucu Correa relativamente alle richieste di Claudio Lotito, per la Lazio la cessione dell’attaccante argentino potrebbe essere un toccasana da non sottovalutare. Venerdì...

Mentre l'Inter cerca di capire quanto fattibile sia arrivare al TucuCorrea relativamente alle richieste di Claudio Lotito, per la Lazio la cessione dell'attaccante argentino potrebbe essere un toccasana da non sottovalutare. Venerdì prossimo infatti scadranno i termini per i tesseramenti dei giocatori per la prima gara di campionato e la squadra di Sarri dunque dovrà consegnare la prima lista dei convocati per la gara di Empoli, ma al momento Radu, Hysaj, Felipe Anderson, Kamenovic e Luka Romero non sono arruolabili in quanto non ancora giocatori tesserati della Lazio. I motivi di tale attesa sono da ricercare nell'indice di liquidità che non permette di tesserare giocatori senza prima aver ceduto qualcuno. Una grana non di poco conto per i biancocelesti, al momento bloccati sul fronte cessioni. Lotito è costretto a versare nelle casse almeno 10 milioni da Lazio Events. In alternativa ad una cessione top che al momento non sembra imminente né certa, il patron del club capitolino "sta pensando di ricorrere a un prestito con scadenza oltre i 12 mesi" si legge sulla Gazzetta dello Sport.