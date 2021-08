Correa-Inter, ecco l’ultimo dettaglio rimasto in sospeso con la Lazio

I due club dovevano decidere chi avrebbe pagato il contributo di solidarietà: trovato un compromesso

Joaquin Correa è virtualmente un giocatore dell'Inter, in attesa della firma del contratto e dell'annuncio ufficiale del club. Nella notte e stamattina i nerazzurri e la Lazio, fa sapere Sky, hanno discusso dell'ultimo dettaglio, il contributo di solidarietà (5%) e non si sapeva chi doveva pagarlo. Alla fine i due club hanno trovato un compromesso e hanno permesso al giocatore di essere a Milano nel pomeriggio per velocizzare le pratiche del tesseramento.