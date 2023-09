Non è stato certamente dei più positivi l'impatto di Joaquin Correa con l'Olympique Marsiglia. Il Tucu sin qui è rimasto completamente all'asciutto, visto che il suo score personale recita ancora zero reti e zero assist. Il suo connazionale Leonardo Balerdi, però, invita tutti a mantenere la calma ed avere pazienza col giocatore arrivato dall'Inter: "Ha bisogno di tempo per adattarsi, per lui c'è stato un cambio di nazione e campionato. È totalmente diverso quello francese, più fisico. Ha bisogno di giocare, è un giocatore che ha qualità e le mostrerà, ne sono convinto".