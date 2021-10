Correa al 90′: “Sto tornando al 100%. Siamo uniti: ora la Champions, poi derby”

Le parole del Tucu dopo la doppietta ai friulani

Dopo i due gol che hanno regolato l'Udinese, Joaquin Correa parla ai microfoni di Sky: "Era una gara complicatissima, vincere è stato davvero molto importante. C'erano pochi spazi, ma non abbiamo mai smesso di giocare", dice.

Cosa rappresenta per te questa doppietta?

"Purtroppo questi infortuni mi hanno un po' fermato, ma ora sto ritrovando la forma e cerco di aiutare in ogni modo possibile".

"No, nel primo tempo non mi stavano riuscendo le cose, ma io non smetto mai di provarci. Ora continuo su questa strada".