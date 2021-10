Correa a InterTV: “Un sogno i gol a San Siro, ora due vittorie prima della sosta”

"Sto ritrovando la forma, ho avuto qualche problemino ed ero un po’ infastidito da questa cosa, ma ora non voglio fermarmi più", ha aggiunto

Autore oggi di una doppietta decisiva, l'attaccante nerazzurro Joaquin Correa commenta così a Inter TV il match vinto per 2-0 contro l'Udinese: "Mi sono trovato davanti al difensore uno contro uno e sono riuscito a fare la giocata per il gol, sono molto contento. Poi mi è arrivata la palla di Dumfries e sono riuscito ad alzarla. Sono contento perché così abbiamo potuto avere un po’ più di tranquillità. Come sto? Sto ritrovando la forma, ho avuto qualche problemino che mi ha fermato all’anca e poi al flessore, ero un po’ infastidito da questa cosa, ma ora non voglio fermarmi più".