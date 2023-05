Joaquin Correa, anche quest'oggi titolare al fianco di Romelu Lukaku, arriva anche ai microfoni di DAZN per parlare brevemente dell'imminente sfida contro il Napoli: "Sicuramente sono stati giorni bellissimi, abbiamo fatto la storia. Andare in finale di Champions dopo tanti anni penso sia una cosa importante, oggi vogliamo fare bene in questa partita; l'abbiamo preparata bene, vogliamo i tre punti anche perché sappiamo che vincendo possiamo fare un passo avanti nel discorso Champions e concentrarci sulle due finali. Ma loro sono i campioni d'Italia, hanno fatto benissimo; sarà una partita difficlissima ma siamo pronti".