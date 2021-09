Corrado, pres. Pisa: “Lucca ha preferito venire da noi per valorizzarsi”

Il patron dei toscani: "Lo abbiamo preso grazie all'ostinazione di mio figlio e alla sua volontà"

Il suo nome è salito alla ribalta in questi giorni, specie dopo l'ottimo avvio di stagione con la maglia del Pisa e l'interesse da parte dell'Inter. Lorenzo Lucca, attaccante della formazione nerazzurra di Toscana, è uno dei giovani più interessanti saliti recentemente alla ribalta, e ai microfoni di 50 Canale il suo presidente Giuseppe Corrado ha parlato di lui in questi termini: "Già un anno fa ne discutemmo per capire se fosse possibile questa operazione, ma il suo agente ci disse che non potevamo fare nulla per il suo impegno con il Palermo, ma noi eravamo interessati e ci siamo appuntati il suo nome. Alla fine siamo riusciti a portarlo qui all’ostinazione di mio figlio Giovanni e anche alla volontà del calciatore che ha preferito venire qui e valorizzarsi che andare in un club di Serie A per essere poi mandato in prestito”.