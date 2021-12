Corrado, pres. Pisa: “Lucca ha margini di crescita. Su di lui anche il Milan”

"Ma abbiamo detto però che ne parleremo a giugno, a gennaio non succederà niente" ha aggiunto

Il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado torna a parlare del gioiellino di casa nerazzurra, Lorenzo Lucca, "giocatore forte che ha grandi margini di crescita. Credo che nell’ultimo periodo ha sofferto per aver giocato un po’ troppo portandosi dietro qualche acciacco fisico. Milansu di lui? Abbiamo avuto tante sollecitazioni tra cui anche il Milan ma anche squadre estere dei campionati più importanti europei. Venivano a vedere Lucca ma anche qualche altro nostro giocatore. Lorenzo ha qualche attenzione in più perché ha qualcosa che normalmente attrae i campionati europei. Noi abbiamo detto però che ne parleremo a giugno, a gennaio non succederà niente" ha detto a 'Radio Anch'io lo Sport' su Radio Rai.