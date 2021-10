Corrado (ad Pisa): “Lucca è consapevole che deve continuare il percorso a Pisa”

Grande avvio in Serie B per il centravanti, parla il dirigente dei toscani

Giovanni Corrado, amministratore delegato del Pisa, ha parlato questo pomeriggio ai microfoni di Sky Sport del futuro di Lorenzo Lucca. "I nostri piani sono vederlo in campo e poi con la maglia del Pisa ancora a lungo. Offerte? Credo sia un ragazzo molto equilibrato, ha fatto passi anche atipici in carriera, si è guadagnato giorno per giorno con i risultati il punto a cui è arrivato - dice Corrado -. Ha un agente intelligente e una famiglia molto equilibrata, credo anche lui sia consapevole dell'importanza di continuare il percorso a Pisa. Il futuro può essere importante, ma tutto passa dai risultati. Qualora dovesse pensare che è il mercato a fare il suo valore può diventare un problema. Lui è intelligente, sa che per raggiungere certi risultati deve mostrarli in campo".