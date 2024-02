Se per il campionato di Serie A si avvicina la chiusura dell'era TIM con l'avvento di Eni, per la Coppa Italia si sceglie la strada della continuità sul fronte naming sponsor: è stato infatti rinnovato l'accordo con Trenitalia, che lega il suo brand Frecciarossa alla coppa nazionale per le prossime tre stagioni. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, il contratto è stato rinnovato sulla base di 5,5 milioni di euro a stagione (contro i 4,5 milioni di euro a stagione del ciclo precedente). Si tratta di una crescita del 17%, mentre nel caso di Eni l’aumento rispetto a TIM raggiunge addirittura il 32%.