L'Inter deve provare a dimenticare subito il pari beffa di Monza a partire dalla sfida contro il Parma, gara secca valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia in programma martedì 10 gennaio 2023 alle 21 a San Siro. La partita verrà trasmessa in diretta su Canale 5, mentre su Infinity ci sarà la possibilità di seguirla attraverso l'app dedicata o su mediasetplay.mediaset.it/.