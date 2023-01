Issiaka Kamate può essere la new entry nella lista dei convocati di Simone Inzaghi per Inter-Parma, ottavo di finale di Coppa Italia in programma stasera a San Siro. Come annunciato dalla Lega Serie A in un comunicato ufficiale, il giovane centrocampista classe 2004 della Primavera di Chivu indosserà il numero 49 per partecipare alla competizione.