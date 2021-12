Coppa Italia, Inter-Empoli agli ottavi. Mancuso: “Onoriamo questa competizione”

L'attaccante dei toscani dopo il 4-3 pirotecnico contro il Verona: "Fa piacere andare avanti"

Il pirotecnico 4-3 maturato al Bentegodi contro l'Hellas Verona ha regalato all'Empoli gli ottavi di finale della Coppa Italia, l'occasione per esibirsi sul palcoscenico di San Siro contro i campioni d'Italia dell'Inter. Per la gioia di Leonardo Mancuso: "Ci fa piacere andare avanti in questa competizione che vogliamo onorare. Ma ora ci ributtiamo subito in campionato con una bella partita (con lo Spezia ndr)", le sue parole ai canali ufficiali del club toscano.