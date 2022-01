Coppa Italia, Immobile regala a fatica i quarti alla Lazio. Adesso c’è il Milan

Per decidere il loro destino le due squadra hanno dovuto prolungare di mezz'ora le loro fatiche

Era l'ora, in casa Lazio, d'esorcizzare la sfida d'inizio dicembre contro l'Udinese, quando un rocambolesco e pirotecnico 4-4 regalò spettacolo a fiocchi nel gelo dell'Olimpico. Tante occasioni, pochissima precisione nei 94' regolamentari. Tant'è che per decidere il loro destino Lazio e Udinese hanno dovuto prolungare di mezz'ora le loro fatiche negli ottavi di Coppa Italia. E di questi tempi, in cui si gioca davvero molto spesso, non può comunque mai essere una bella idea. È servito il centro numero 131 in biancoceleste di Re Ciro Immobile, premiato in profondità dal suggerimento verticale di Cataldi, capitalizzato con un delizioso pallonetto al volo dal bomber di Sarri, per far volare le aquile al prossimo turno.