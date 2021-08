Coppa Italia, il tabellone: le possibili avversarie dell’Inter

Già agli ottavi probabile l'incrocio con la Roma dell'ex Mourinho

È stato pubblicato il tabellone della Coppa Italia stagione 2021/22. Come riferisce il sito ufficiale dell'Inter, la squadra di Inzaghi farà il proprio ingresso nella competizione a gennaio 2022, con gli ottavi di finale (che si giocheranno in gara secca, come anche i quarti e la finale; solo la semifinale si giocherà su gare di andata e ritorno). La finale è invece in programma mercoledì 11 maggio 2022. Inter, seconda testa di serie della competizione, è stata sorteggiata nella parte destra del tabellone: scenderanno in campo tra il 12 e il 19 gennaio contro la vincente dei sedicesimi di finale che si disputeranno il 15 dicembre. Per i campioni d'Italia in carica si tratterà di una sfida con una di queste formazioni: Empoli, LR Vicenza, HellasVerona, Como o Catanzaro. Le teste di serie dalla parte del tabellone dei nerazzurri sono la Roma (possibile incrocio agli eventuali quarti), Milan e Lazio (possibile incrocio nelle eventuali semifinali).