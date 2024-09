Manita d’esordio per il Napoli in questa stagione di Coppa Italia, aperta con un sonoro 5-0 inflitto al Palermo. Ad aprire il match è Ngonge, tornato in campo dopo l’ultima volta presenza timbrata ad agosto e autore di una doppietta nel giro di cinque minuti. Sul finale del primo tempo sottoscrive il tabellino Juan Jesus prima delle due reti della ripresa segnate da David David Neres e McTominay. I partenopei incontreranno la Lazio.