Il Milan non lascia scampo al Cagliari, cala un mortifero poker e si prende di forza i quarti di finale di Coppa Italia. Grandi protagonisti di serata Theo Hernandez e Jovic, l’esterno francese due volte su due cerca e trova l’ex Fiorentina con un uno-due vincente: doppio vantaggio per i padroni di casa già alla fine della prima frazione di gioco, risultato che Traore al 50esimo trasforma in 3-0.

Sul finale è Azzi a mettere in rete il gol dell’orgoglio della squadra ospite, ma non c’è più tempo per tentare di impensierire gli uomini di Pioli che al contrario trovano ancora una volta il gol con Leao ed è lo score dell’attaccante portoghese che scrive i titoli di coda della gara: 4-1 a San Siro, Cagliari fuori dalla competizione, rossoneri che affronteranno la vincente tra Atalanta e Sassuolo.