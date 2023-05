Angelo Di Livio, ex centrocampista di Juventus e Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola per commentare la stagione fin qui disputata dalla squadra di Italiano, avversaria dell'Inter nella finale di Coppa Italia in programma mercoledì prossimo all'Olimpico: "Complimenti a Italiano e alla società. Sono stati straordinari. Hanno saputo gestire le polemiche di una piazza calorosa e meravigliosa. Ora devono fare un passo in più per portare a casa almeno una coppa: la Viola ha le potenzialità per farlo".

La finale di Roma? L’Inter ha ripreso a correre, sarà una partita difficile. La Fiorentina non deve avere l’ansia da prestazione, deve giocare come sa. Il gioco di Italiano lo sappiamo è propositivo, non deve avere paura dell'Inter".