Coppa Italia, Crotone avanti ai rigori sul Brescia. A segno anche Mulattieri

Dell'attaccante arrivato dall'Inter il gol del definitivo 2-2, al culmine di una prestazione molto positiva per lui

Il Crotone deve attendere i calci di rigore per avere ragione del Brescia e accedere ai sedicesimi di finale di Coppa Italia, dove troverà l'Udinese. La formazione rossoblu si è imposta per 4-2 nella lotteria dagli undici metri, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul 2-2: tra i marcatori pitagorici si iscrive Samuele Mulattieri, arrivato in prestito dall'Inter, che al 76esimo trova la rete che fissa il risultato prima dei rigori, e in generale si rende protagonista di diversi spunti interessanti.