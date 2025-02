Torna a far male ad una nerazzurra in Coppa Italia il Bologna che replica il colpo dell’anno scorso e addirittura alza l’asticella, conquistando un traguardo storico che mancava da 26 anni. Dopo aver eliminato l’Inter nella passata stagione agli ottavi di finale, la squadra emiliana fa fuori l’Atalanta ai quarti e si prende una semifinale storica.



I rossoblu vedono il nerazzurro e si gasano e dopo una combattuta partita da una parte e dall’altra è il gioiellino di casa Bologna a sbloccare il match: a dieci minuti dai calci di rigore Santiago Castro imbecca di testa una punizione e supera Rui Patricio segnando il gol dello 0-1, valso il successo. La Dea dice addio al secondo potenziale titolo stagionale, Bologna in semifinale con la vincente di Juventus-Empoli.