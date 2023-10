Arriva qualche modifica nel tabellone dell’edizione 2023/24 della Coppa Italia, dove l'Inter (campione in carica e prima testa di serie) inizierà il suo cammino dagli ottavi di finale, che andaranno in scena in tre date anziché in due. I nerazzurri saranno impegnati tra dicembre 2023 e gennaio 2024 e affronteranno la formazione vincente dei sedicesimi in programma il primo novembre 2023.

LE DATE DELLA COPPA ITALIA:

Ottavi di finale – mercoledì 06/12, mercoledì 20/12, mercoledì 03/01/2024 (anziché 10/01/2024 e 17/01/2024)

Quarti di finale – mercoledì 10/01/2024 (anziché 31/01/2024)

Semifinale di andata – mercoledì 3 aprile 2024

Semifinale di ritorno – mercoledì 24 aprile 2024

Finale – mercoledì 15 maggio 2024