Un gol flash di Tommaso Corazza, dopo appena 2', e il sigillo di Joshua Zirkzee a 10' dalla fine permettono al Bologna di avere ragione del Cesena nel primo turno di Coppa Italia. Due a zero il finale in favore della squadra rossoblu, che per 76' ha potuto contare su Marko Arnautovic, obiettivo di mercato dell'Inter, poi uscito per far spazio proprio all'autore del gol della sicurezza.