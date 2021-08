Coppa Italia, avanti Fiorentina e Udinese. Doppietta di Vlahovic al Cosenza

I viola si impongono agevolmente sui silani. Molina e Pereyra lanciano i friulani nella sfida contro l'Ascoli

Nessuna sorpresa nelle partite del sabato sera del primo turno di Coppa Italia: la Fiorentina si impone agevolmente sul Cosenza per 4-0, con Dusan Vlahovicche recita la parte del leone mettendo a segno una doppietta. Di Nico Gonzalez e Lorenzo Venuti le altre due reti dei gigliati. Bene anche l'Udinese, che supera l'Ascoli per 3-1 con la doppietta di Roberto Pereyra e il gol di Nahuel Molina. Di Tommaso D'Orazio il gol della bandiera per i marchigiani.