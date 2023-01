Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo riguardanti le gare degli ottavi di finale di Coppa Italia. L'Inter figura nel comunicato solo per il cartellino giallo rimediato da Federico Dimarco, alla prima sanzione. Multa da 8.000 euro, invece, per la Roma, "per avere suoi sostenitori, al 22° del secondo tempo, intonato un coro becero nei confronti di altra tifoseria, percepito da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell'impianto.