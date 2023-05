Arriva secco e quasi asettico, al fischio finale, anche il messaggio di congratulazioni della Juventus all'Inter per la conquista della seconda coppa Italia consecutiva. "Complimenti all'Inter per la conquista della Coppa Italia" si legge infatti in un tweet della società bianconera.

Complimenti all'@Inter per la conquista della Coppa Italia — JuventusFC (@juventusfc) May 24, 2023