Milan-Atalanta è stata la partita di Coppa Italia 2023-24 più vista sulle reti Mediaset. La gara valida per i quarti di finale della competizione, andata in scena ieri a San Siro, dove la Dea ha battuto in rimonta i rossoneri, ha raccolto oltre 4,4 milioni di telespettatori, con uno share del 21,4%. Balzando al comando della classifica davanti a Juventus-Salernitana, con poco meno di 4,3 milioni di spettatori, e Inter-Bologna, chiude il podio con oltre 3,9 milioni di spettatori. Lo riferisce Calcio e Finanza.