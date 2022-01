Coppa di Francia, Brest eliminato dal Nantes: un’ora per Satriano e Agoumé

I bretoni sconfitti per 2-0, decisiva una doppietta di Ludovic Blas

Con un gol per tempo di Ludovic Blas, il Nantes si impone per 2-0 sullo Stade Brest ed è la prima squadra che accede ai quarti di finale della Coppa di Francia. Nulla da fare per i Pirati, dove i due ragazzi arrivati dall'Inter in prestito hanno avuto entrambi spazio per un'ora: sia Lucien Agoumé che Martin Satriano sono stati sostituiti al 60esimo rispettivamente da Hiang'a Mbock e da Steve Mounié.