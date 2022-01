Coppa d’Africa, tre casi nel Senegal: positivo anche Koulibaly

La competizione prova a resistere di fronte alle numerosissime infezioni della variante Omicron

Prenderà il via domani con la gara tra Camerun e Burkina Faso la Coppa d'Africa. La competizione prova a resistere alle numerosissime infezioni che la variante Omicron sta diffondendo in tutto il globo terrestre. Ma qualche formazione inizia già ad elevare il tasso di preoccupazione. Come riferisce "RTS Senegal", l'emittente radiofonica di riferimento del Paese, la truppa di Cissè conta già tre casi di positivà da Covid-19: si tratta di Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly e Famara Diedhiou. L'esordio per il Senegal è in programma lunedì 10 gennaio alle 14 contro lo Zimbabwe. E questi non possono di certo essere i migliori presupposti per avvicinarsi allo start del torneo.