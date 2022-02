Coppa d’Africa, svanisce il sogno del Camerun. Onana: “Il dolore è temporaneo”

Il portiere promesso sposo dell'Inter dopo l'eliminazione in semifinale: "Dobbiamo accettare la sconfitta ed essere più uniti che mai, come squadra e come Paese"

Si è infranto a un passo dalla finale il sogno del Camerun di vincere la Coppa d'Africa davanti al proprio popolo. Colpa dell'Egitto di Mohamed Salah, capace di eliminare i padroni di casa in semifinale, ai rigori, in una lotteria in cui André Onana non è riuscito a lasciare il segno: "Il calcio non sempre ti restituisce ciò che gli dai - ha commentato a freddo il portiere promesso sposo dell'Inter su Twitter -. Ieri abbiamo dato tanto, ma non abbiamo ottenuto il risultato sperato. Dobbiamo accettare la sconfitta ed essere più uniti che mai, come squadra e come Paese. Il dolore è temporaneo, ma l'orgoglio dura per sempre. È un onore far parte di questa famiglia. La strada continua. Ora e sempre".