Coppa d’Africa, Onana duro: “Noi senza umiltà, questa qualificazione è un’onta”

Il portiere camerunese dopo la vittoria sofferta su Comore: "Non ho saputo gestire la difesa, abbiamo commesso degli errori"

André Onana fa autocritica dopo la qualificazione ai quarti di finale della Coppa d'Africa che il Camerun ha ottenuto con grande fatica contro la meno quotata Nazionale comoriana, in 10 dal 7' e obbligata a schierare un terzino in porta per l'indisponibilità di tutti i portieri di ruolo: "Sono contento della nostra vittoria, ma non soddisfatto della nostra prestazione - ha ammesso il portiere promesso sposo dell'Inter a BeIN Sports -. Abbiamo giocato contro una squadra che aveva problemi con il portiere, Chaker Alhadhur ha fatto del suo meglio, ha fatto una buona prestazione. Non siamo stati umili e penso che sia quello che ci manca oggi. Dobbiamo riconoscere i nostri errori , essere critici con noi stessi, parleremo nello spogliatoio di questo. La vittoria finale è tutto ciò che vogliamo, ma dobbiamo provare a vincere con stile. Giocare così contro un avversario rimasto in dieci, con la qualità dei giocatori che abbiamo, è un'onta per noi, per me in primis. Non ho saputo gestire la difesa, abbiamo commesso degli errori".