Coppa d’Africa, Onana carico: “Pronti a combattere”. Poi un messaggio a Eto’o

Il portiere promesso sposo dell'Inter all'ex campione nerazzurro: "Signor Presidente, non vediamo l'ora che arrivi il primo successo nella sua nuova fase"

Dopo aver sbrigato martedì scorso le ultime formalità per definire il suo trasferimento all'Inter, che verrà ufficializzato il 1° febbraio in vista della prossima stagione, Andre Onana è pronto a difendere i colori della Nazionale camerunese nella Coppa d'Africa che si terrà in casa. "Questa domenica inizia il sogno. Auguro a tutte le squadre buona fortuna e auguro a tutti i tifosi di godersi questo meraviglioso paese, il Camerun - - ha scritto il portiere dell'Ajax su Twitter -. Siamo pronti a combattere per il nostro Paese. Signor Presidente, Samuel Eto'o, non vediamo l'ora che arrivi il primo successo nella tua nuova fase".