Coppa d’Africa, il Camerun è terzo: battuto il Burkina Faso ai rigori

I Leoni Indomabili rimontano dal 3-0 al 3-3 e alla fine vincono ai rigori, malgrado il brutto autogol di Onana

Vittoria folle per il Camerun di André Onana nella finalina per il terzo e quarto posto in Coppa d’Africa. I Leoni Indomabili si ritrovano sotto per 3-0, poi rimontano fino al 3-3 e alla fine si impongono ai calci di rigore. Burkinabè avanti grazie al gol di Yago, poi al 43’ un incredibile autogol di Onana è valso il raddoppio. In avvio di ripresa Outtara sembra chiudere i giochi, ma il Camerun torna in partita prima con Bahoken e poi con la doppietta di Aboubakar. Dai tiri dal dischetto è invece decisivo l’errore di Touré, con Oyongo che firma il penalty decisivo: il Camerun porta dunque a casa il gradino più basso del podio nella kermesse iridata.