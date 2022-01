Coppa d’Africa, il Camerun di Onana va gli ottavi: 1-1 contro Capo Verde

I Leoni Indomabili chiudono i gironi a 7 punti e strappano il biglietto per la fase ad eliminazione diretta

Il Camerun di André Onana sbarca agli ottavi di finale di Coppa d'Africa. Il futuro portiere dell'Inter, in campo per 90', incassa un gol contro Capo Verde, ma l'1-1 finale (reti di Aboubakar e Rodrigues) consente ai Leoni Indomabili di strappare il pass per la fase ad eliminazione diretta con 7 punti in classifica nella fase a gironi.