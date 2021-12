Coppa d’Africa, Eto’o conferma la disputa: “Ci vediamo il 9 gennaio”

Il comunicato della Fecafoot, di cui l'ex attaccante è da poco presidente

Samuel Eto'o, da poche settimane presidente della Federcalcio camerunese, ha ribadito in un comunicato ufficiale che la Coppa d'Africa verrà regolarmente giocata. "Ci vediamo il 9 gennaio", ha scritto su Twitter pubblicando la nota in cui ringrazia la Federazione del Burkina Faso per aver "sostenuto senza riserve la disputa effettiva del più grande evento sportivo d'Africa nelle date previste".