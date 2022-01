Coppa d’Africa, altro successo per il Camerun di Onana: 4-1 all’Etiopia

I Leoni d'Africa salgono a 6 punti nel proprio girone

Allo Stade Olembe, continua la cavalcata del Camerun che batte 4-1 l'Etiopia nella seconda giornata della Coppa d'Africa e sale a 6 punti nel suo girone. Gara subito in salita per Onana e compagni, sotto già al 4' per effetto del gol di Hotessa. Immediato il pari (8') di Toko-Ekambi. A inizio ripresa la svolta di nuovo grazie al solito Aboubakar (53' e 55'). Al 67', poi, ancora Toko-Ekambi fissa il punteggio sul 4-1 finale. All'88' ammonito proprio Onana.